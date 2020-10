Prende vita Groupe PSA Italia guidata da Gaetano Thorel

PSA nasce come gruppo industriale francese attivo nella produzione di autoveicoli e motoveicoli a cui appartengono i marchi automobilistici Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel e Vauxhall Motors che si riuniscono sotto un’unica ala

Da oggi stesso parte la società unica Groupe PSA Italia Spa, nota legalmente come Peugeot S.A, che ingloba a sé Peugeot Automobili Italia Spa, Citroen Italia Spa, Opel Italia Srl e Psa Service Srl. Al vertice della società ci sarà il manager Gaetano Thore, in qualità di amministratore delegato di Groupe Psa Italia. La proposta, si precisa in una nota, si è sviluppata per assottigliare le pratiche amministrative, contabili e giuridiche con risparmio notevole di risorse economiche e di tempo e di conseguenza, un’evoluzione in termini di efficienza e dell’efficacia operativa.



La società unica conserverà le individualità degli svariati marchi automobilistici ma i dipendenti apparterranno alla stessa compagine societaria recante il nome di Groupe Psa Italia Spa.



La nascita della società unica, pattuita con le rappresentanze dei lavoratori, accorda tutte le condizioni dei contratti lavorativi delle società incorporate creando un’unica piattaforma contrattuale per tutti i lavoratori che fanno da oggi parte di Groupe Psa Italia.