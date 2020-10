François Dossa è il nuovo Direttore dei Progetti di Open Innovation del Gruppo Renault

E’ stato designato François Dossa come Direttore dei Progetti di Open Innovation del Gruppo Renault. Il manager è anche membro del Comitato di Direzione del Gruppo Renault

Dossa è altresì responsabile della coordinazione di progetti strategici, come il progetto in merito all’ecosistema fondato sull’energia circolare di Flins e il progetto inteso a porre il Technocentre al centro di un ecosistema tecnologico per la mobilità. Riporterà direttamente al manager Jose Vicente de los Mozos, Direttore Industriale e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Renault. Dal 1° ottobre la Direzione della Trasformazione e dell’Organizzazione riporterà François Roger, Direttore Risorse Umane, Prevenzione e Protezione,



dell’Immobiliare e dei Servizi Generali oltre ad essere membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Renault.