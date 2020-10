Unicredit, con Google sviluppa e-commerce B2c per Pmi

UniCredit e Google Italia insieme per rafforzare lo sviluppo dell’E-Commerce B2C per le Pmi e le micro imprese italiane che vogliono entrare rapidamente nei mercati digitali. Da oggi, informa una nota, grazie alla collaborazione tra UniCredit e Google, nasce UniCredit Easy Commerce, il negozio online pensato per le Piccole, Micro e Medie imprese commerciali italiane che consente di avere, in modo rapido, semplice e personalizzato, un sito E-Commerce «plug and play» per aumentare la visibilità dell’impresa e vendere direttamente online i propri prodotti a clienti in tutta Italia e in Europa.

Le imprese italiane che sottoscriveranno un contratto UniCredit Easy Commerce potranno avere entro 7 giorni un nuovo sito E-Commerce “chiavi in mano”, personalizzato sulla base delle esigenze dell’impresa e del settore di appartenenza. Grazie alla collaborazione con Google, le aziende potranno beneficiare dei servizi Google per potenziare e promuovere il loro business online. Un team specializzato nell’uso di piattaforme Google aiuterà infatti le imprese clienti ad aumentare la visibilità del sito E-Commerce e a cogliere nuove opportunità di business utilizzando le piattaforme Google Ads, Google My Business e Google Analytics.