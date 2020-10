Milano, Sala: dal 12 ottobre parte il confronto in città su 7 temi

Parte il 12 ottobre un periodo di ascolto e confronto con i milanesi su 7 argomenti cruciali per il futuro della città. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Giuseppe Sala. I sette temi rappresentano le sfide a cui Milano intende rispondere per disegnare il suo nuovo futuro: dalla metropoli dei quartieri alla transizione ambientale; dall’attenzione alla salute allo smart working. I lavori si articoleranno in momenti distinti. Inizieranno con la creazione di un tavolo di lavoro per ogni tema composto da esperti delle materie provenienti da realtà pubbliche e private. A questi tavoli, ospitati nelle sedi di alcune delle più prestigiose istituzioni della città scelte per la loro competenza nelle materie in questione, si discuterà, a porte chiuse, dei temi per elaborarne i principali contenuti. I risultati di questi lavori saranno presentati poi in sette giornate diverse, ognuna dedicata a un singolo tema. Queste giornate, a loro volta ospitate nelle diverse sedi del Piccolo Teatro e trasmesse on line, vedranno la presentazione di ogni tema e la loro discussione da parte di rappresentanti dei saperi, degli interessi e delle rappresentanze di tutta la città. Il risultato di questi confronti sarà patrimonio collettivo di tutta Milano e dei suoi interessi. “E’ mia intenzione, successivamente – spiega Sala – organizzare una serie di dialoghi (anch’essi trasmessi on line) durante i quali mi confronterò con personalità del mondo della politica, della conoscenza e della creatività per raccogliere le loro idee e i loro spunti sul futuro di Milano”. L’obiettivo è chiudere il tutto per il 7 novembre.