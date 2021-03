Generali, nuove nomine nella funzione Group Chief Insurance Investment e nella business unit Asset Wealth Management

Generali comunica nuove nomine nella funzione Group Chief Insurance & Investment e nella business unit Asset & Wealth Management. Con efficacia dal 1° marzo, Francesco Martorana ricopre il nuovo ruolo di Group Chief Investment Officer di Assicurazioni Generali S.p.A. Nella nuova posizione, Martorana riporta a Sandro Panizza, Group Chief Insurance & Investment Officer, con la responsabilità di indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di investimento sui portafogli assicurativi del Gruppo. Dal 2019 Francesco Martorana ha ricoperto la carica di CEO di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIAM). In precedenza, dal 2017 è stato Head of Investments in Generali Investments Europe ed è entrato a far parte del Gruppo Generali nel 2013 come Head of Group Asset Liability Management & Strategic Asset Allocation. Prima di Generali, ha ricoperto diversi ruoli in Allianz, sia in Italia che in Germania.

A partire dal 1° marzo, inoltre, Bruno Servant ricopre l’incarico di CEO di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, nell’ambito della business unit Asset & Wealth Management guidata da Carlo Trabattoni. Servant sarà responsabile dello sviluppo di soluzioni di investimento per le società assicurative del Gruppo nonché per operatori assicurativi terzi e fondi pensione. Bruno Servant è entrato a far parte del Gruppo Generali nel 2012 in qualità di CIO di Generali France e dal 2018 ha inoltre ricoperto l’incarico di Head of Group Investment Management Solutions. In precedenza è stato vice amministratore delegato di UBS Global AM France e CEO di Deutsche Asset Management France.

Nell’ambito della business unit Asset & Wealth Management, a partire dal 15 aprile, Tim Rainsford è nominato CEO di Generali Investments Partners Società di gestione del risparmio. Rainsford, che manterrà il ruolo di Global Head of Sales di Generali Investments Partners, sarà responsabile della gestione dei prodotti e delle vendite all’interno della business unit, facendo leva sull’approccio multi-boutique del Gruppo. Tim Rainsford è entrato a far parte di Generali Investments Partners nel settembre 2020 in qualità di Global Head of Sales. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Group Head of Distribution and Marketing per GAM Investments e, prima ancora, ha lavorato per tredici anni in Man Investments Ltd