Bitdefender, Vittorio Ranucci entra a far parte del team

Bitfender, azienda operante nella sicurezza informativa e attiva nella protezione di oltre 500 milioni di sistemi in tutto il mondo, ha comunicato l’entrata nel team italiano di Vittorio Ranucci in qualità di Territory Account Manager per il Centro-Sud Italia.

Ranucci, manager con alle spalle un ventaglio di esperienze nel comparto della sicurezza informatica, è la figura ideale per ricoprire la mansione di Territory Account Manager per ciò che concerne la zona Centro-Sud Italia di Bitfender. Nella sua carriera ha rivestito differenti compiti di leadership e rilevanza presso svariati System Integrator e aziende specializzate in cybersecurity, creando relazioni di fiducia di lungo termine con aziende, clienti e partner. E’ divenuto dapprima Sales Area Manager Centro-Sud Italia per Consys, società di consulenza specializzata nella Cybersecurity e presente sul mercato dal ’94, provenendo da Advantio dove aveva precedentemente rivestito il ruolo di Country Manager e in qualità di Sales Manager da ITD, dopo.

Denis Cassinerio, Director Regional Sales SEUR di Bitdefender commenta l’ingresso del nuovo manager:



“Con l’ingresso di Vittorio vogliamo offrire ai partner un maggior presidio territoriali per supportare la loro crescita e quella di Bitdefender, in particolare nel centro-sud Italia – e prosegue – Questa scelta strategica si basa sull’impegno nello sviluppo del canale e sulla volontà di proseguire la nostra crescita all’interno del mercato B2B. La comprovata competenza di Ranucci, unita alle prestazioni tecnologiche Bitdefender, saranno infatti determinanti non solo nel consolidamento delle nostre attività ma anche nell’espansione verso settori differenti come la PA e le Telco.”

Ranucci, neo Territory Account Manager per il Centro-Sud Italia di Bitdefender dichiara:



“E’ un vero onore entrare a far parte della squadra di Bitdefender, un’azienda che ho sempre ammirato per la sua capacità di essere un modello di innovazione e di riferimento per l’attenzione nei confronti dell’ecosistema dei partner e per la straordinaria cultura aziendale. La sicurezza informatica è fonte di grandi sfide per il futuro ma anche di incredibili opportunità e il contributo di Bitfender sarà sempre più decisivo.