Editoria, online il nuovo numero di Raspelli Magazine

Da lunedì 1 marzo è online la nuova pubblicazione gratuita mensile RASPELLI MAGAZINE: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate in 80 pagine dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia”, da cui la testata prende nome-Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici: tutto è nato dalla ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo).

Sul RASPELLIMAGAZINE il cronista della gastronomia “dedica il suo editoriale all’iniziativa di Fabrizio Berlincioni: “L’Italia che mi piace – In viaggio con Edoardo Raspelli”, 10 ore su Canale Italia in un programma coprodotto dal celebre paroliere con Stefano Costa, regista Carlo Tagliaferri.

Poi c’è il racconto della prova diretta di Raspelli in tre ristoranti, con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante” : a Cavour (Torino), La Posta dei Grassoni; a Sori(Genova) Luigin dal 1869;a Soragna(Parma) la Stella d’oro.

Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati. In questo nuovo numero: il Marina (a Viverone,Biella), l’iH Hôtel Admiral(a Padova), l’Olimpia(ad Imola, Bologna).

Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane o si commentano le notizie più significative o più curiose di quest’ultimo mese:

CARBONARA SUL TICINO(Pavia) – Il comune pavese, con il sindaco Stefano Ubezio, organizza un pranzo gratis per gli anziani soli.

RUBANO(Padova) – Su Canale Italia 10 puntate di “L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli” ideata da Fabrizio Berlincioni.

LONDRA – Il Times recensisce il libro di Giacomo Pacini “La spia intoccabile: Federico D’Amato” ed intervista Edoardo Raspelli.

MILANO – Sul Corriere della Sera scoop di Andrea Galli su otto ragazze ammazzate da un assassino seriale negli Anni Settanta: i ricordi del cronista di nera Edoardo Raspelli.

BERCETO(Parma) – La scomparsa di Luciano Micconi, mitico segretario di redazione del Corriere della sera e zio dello chef Massimo Spigaroli, “anima” del Culatello di Zibello.

MILANO – Antonino Trimboli, uno dei miti del vino e dello champagne, compie 99 anni.

MILANO – Vecchie lettere in un cassetto recuperate da Gabriele Raspelli, figlio del mio povero fratellino Bruno.

CRODO(Verbano Cusio Ossola) – Appuntamento fisso alle 10.30 del mattino con i dati di AUDITEL sulla televisione gastronomica (dati ripresi dai critici Màrida Caterini, Davide Maggio, dituttounpop),

In questo nuovo numero di RASPELLI MAGAZINE c’è come in precedenza la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia”, Times a parte (Il Ticino, ClubHouse, Cronaca Vera…).

Anche in questo numero, poi, un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette di Maura Anastasia (la ciambella all’arancia) ed il verde in “Meraviglie della Natura”: la Pandorea.

La copertina di questo RASPELLIMAGAZINE è una elaborazione di Stefano Piavani di una foto di Ambrogio e Dante Trezzi. All’interno, primissimo piano di Edoardo Raspelli scattato da Fabrizio Salce,