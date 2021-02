Guglielmo Pezzino è il nuovo head of strategy di Armando Testa

Guglielmo Pezzino arriva nel Gruppo Armando Testa con l’incarico di head of strategy. Giunge nell’azienda italiana leader nel settore pubblicitario dopo aver maturato una duratura esperienza in Publics. Nel 2012 ha assunto il ruolo di planner director con oneri nella divisione strategica per i clienti e new business nel mercato italiano: Yomo, Edison, Nescafé, Sanofi, Buitoni, Acqua Vera, Mutti, Belté, Leroy Merlin, Mio, Mulino Bianco, Garnier, Carrefour. In precedenza, è stato anche in TheTune, McCann, Gag (Gruppo Filmaster) e in altre grandi aziende.

Pezzino commenta: “Ho iniziato il mio percorso professionale come copywriter e ho quindi sempre guardato alla comunicazione con un punto di vista molto creativo. Riconoscere le agenzie attraverso le loro campagne era un gioco, una sfida che condividevo con i miei colleghi di un tempo, perfino con i miei compagni di corso ai tempi della scuola. In questo Armando Testa mi ha sempre colpito. Nel tempo, con modalità diverse a seconda dei brand, Armando Testa è sempre riuscita a esprimere una sua unicità molto specifica e riconoscibile. Oggi sento quindi di essere davanti a una grande opportunità, integrare questa unicità creativa con un approccio strategico altrettanto specifico e distintivo. Penso che in Armando Testa io possa contribuire a costruire un percorso strategico/creativo proprietario, aiutando i brand ad essere sempre più distintivi e rilevanti nel mercato italiano e nel panorama globale, sempre più orientato alla valorizzazione delle specificità e dell’unicità”.

Aggiunge Nicola Belli, consigliere delegato del Gruppo Armando Testa: “Nel Gruppo Armando Testa non siamo mai stanchi di ripeterci che la creatività è il vero ed ultimo fine del nostro lavoro, ecco perché siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Guglielmo, una carriera da creativo prima e da strategist poi. Siamo certi che Guglielmo ci permetterà di fare esattamente ciò di cui le marche hanno bisogno: tracciare percorsi chiari e strutturati, sempre connessi al cuore del nostro business, la creatività”.