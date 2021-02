Luca Di Leo entra in Community come senior advisor per la sostenibilità

L’ingresso del manager con una lunga esperienza nella sostenibilità ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le competenze del gruppo leader in Italia nel reputation management.

Community, gruppo di reputation management fondato e guidato da Auro Palomba, ha annunciato oggi la nomina a partire dal 1 febbraio di Luca Di Leo come Senior Advisor per i progetti di sostenibilità dei clienti del gruppo. Di Leo supporterà anche l’attività del Sustainability Competence Center, il primo centro di competenza sulla sostenibilità e la reputazione in Italia nato nel 2019 per affiancare le aziende nell’elaborazione di progetti di sostenibilità a supporto della reputazione e per accelerare la diffusione di solide competenze presso vari stakeholder.

Luca Di Leo è direttore di Sostenibilità e Alimentazione presso l’Istituto Europeo per l’Innovazione e la Sostenibilità (EIIS) e professore a contratto presso l’Università Roma Tre. Per quasi un decennio ha ricoperto ruoli di comunicazione senior presso Barilla e la sua Fondazione, contribuendo a trasformare il gruppo in un leader di pensiero globale sui temi della sostenibilità. In precedenza, Luca ha lavorato come reporter e redattore per i principali media, tra cui The Wall Street Journal (WSJ), Dow Jones, Reuters e The Economist Intelligence Unit (EIU).

“Diamo il benvenuto a Luca Di Leo, un professionista con una solida e riconosciuta esperienza sui temi della sostenibilità; la sua professionalità potrà portare nuovo valore e aiutarci a potenziare un ambito sul quale la società sta investendo da tempo. Siamo convinti che le tre direttrici su cui si costruirà il futuro della reputazione di manager e aziende siano digitale, sostenibilità e inclusione – ha commentato Auro Palomba, Presidente e fondatore di Community – proprio per questo in Community abbiamo prima esplorato le nuove frontiere della comunicazione digitale, fondando Reputation Science che si occupa di ingegneria reputazionale. Community è attualmente anche impegnata nel percorso per raggiungere l’eleggibilità a B Corp certificata, una strada che ci porterà a mettere la sostenibilità al centro di tutte le nostre iniziative ma anche di aiutare i nostri clienti e partner a seguire lo stesso percorso virtuoso”.

La certificazione B Corp (o Certified B Corporation), rilasciata da B Lab (organizzazione non profit che opera a livello globale), identifica quelle aziende che si impegnano arispettare i più rigorosi standard di trasparenza e sostenibilità al fine di ottimizzare il loro impatto positivo verso i dipendenti, la comunità, i clienti e l’ambiente.