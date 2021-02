Maria Tindara Niosi nominata direttrice del canale modern trade di Coca-Cola hbc Italia. Si conferma la leadership femminile

La manager guiderà una delle forze vendita dedicate alla Grande Distribuzione più grandi del Paese, con oltre 400 persone

Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, annuncia la nomina di Maria Tindara Niosi a Direttrice del canale Modern Trade a diretto riporto del Direttore Commerciale Davide Franzetti. Niosi, sarà responsabile del canale della Grande Distribuzione Organizzata e implementerà le strategie commerciali in linea con l’approccio 24/7 Total Beverage Partner dell’azienda, che mira ad offrire ai consumatori bevande adatte per ogni momento della giornata, dalla colazione al dopocena. “Sono orgogliosa di guidare una delle forze vendita più grandi nel Paese, che da sempre si contraddistingue per l’eccellente esecuzione negli oltre 10.000 punti presidiati direttamente” dichiara Maria Tindara Niosi, Direttrice Modern Trade di Coca-Cola HBC Italia “Insieme a questo team di persone di talento, lavorerò per consolidare ulteriormente le partnership con i nostri clienti, ascoltando i loro bisogni e obiettivi, per crescere insieme sul mercato.” Maria Tindara Niosi, in qualità di Direttrice del canale Modern Trade, affiancherà Silvia Molinaro, Direttrice del canale Out of Home: le due manager saranno a capo dell’intera rete commerciale di Coca-Cola HBC Italia, confermando l’impegno dell’azienda nel creare un luogo di lavoro inclusivo e meritocratico. In azienda è presente una vasta leadership al femminile, come conferma l’incidenza di donne del 40% negli incarichi dirigenziali rispetto alla media nazionale al 14%,nonché al livello dei quadri dove la presenza femminile è al 36% rispetto al 28%*. Maria Tindara Niosi entra in Coca-Cola HBC Italia nel 2009 all’interno del team commerciale ricoprendo diversi ruoli con crescenti responsabilità nel Sales e nel Trade Marketing, fino a quello più recente di Country Category Development Manager. 38 anni, siciliana, si laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi ed inizia il suo percorso professionale nel 2006 prima in Star – Gallina Blanca e poi in Bolton Manitoba.