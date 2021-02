CheBanca!, utile netto a 23 mln

CheBanca!, parte del gruppo Mediobanca (nella foto, il Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali del Gruppo Lorenza Pigozzi), ha chiuso i primi sei mesi dell’esercizio 2020-21 con masse in crescita dell’8% a 30 miliardi, ricavi per 173 milioni (+9%) grazie alla spinta delle commissioni, arrivate a 60 milioni (+21%), e un utile netto pari a 23 milioni (+20%). In crescita, informa il gruppo, anche i costi, pari a 128,4 milioni (+4,3%) spinti dall’accresciuta operatività e distribuzione; la qualità dell’attivo, spiega una nota, “si mantiene eccellente, anche relativamente alla gestione delle moratorie”.