Mondadori ha acquisito Hej!

Il Gruppo Mondadori consolida ulteriormente la propria presenza nel digitale con l’acquisizione di Hej! S.r.l., società attiva nel segmento del tech advertising, in cui Mondadori già opera con successo tramite AdKaora, media agency leader nel mobile advertising e nel proximity marketing. Lo rende noto lo stesso gruppo in una nota. Questa operazione consente a Mondadori – primo editore italiano multimediale, leader nel web con 33 milioni di utenti unici al mese e sui social media con oltre 36 milioni di follower – di creare, intorno a Adkaora, un importante polo dedicato allo sviluppo del tech advertising.

“Con questa acquisizione vogliamo crescere ancora e valorizzare la nostra presenza nel digitale, su cui in questi anni abbiamo continuato a investire in modo mirato per consolidare la nostra leadership”, ha dichiarato Ernesto Mauri, amministratore delegato del Gruppo Mondadori. “L’ingresso di Hej! nel perimetro di attività della nostra area Media ci consentirà di rafforzarci in un settore ad alto potenziale, ma anche di sviluppare ulteriormente specifiche competenze a valore aggiunto, grazie all’integrazione di un team fortemente specializzato in intelligenza artificiale e nuove tecnologie”, conclude Mauri.