Manovra: Mcc, proroga di sei mesi per potenziamento fondo Pmi

Per imprese più grandi proroga solo di due mesi

Proroga di sei mesi, al 30 giugno 2021, per le misure di potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI destinato a imprese e professionisti colpiti dalla crisi Covid. Lo si apprende da una nota di Mediocredito Centrale che gestisce il fondo. La scadenza inizialmente stabilita per il 31 dicembre del 2020 è stata infatti posticipata dalla legge di bilancio 2021.



Piccole, medie imprese e professionisti potranno continuare a utilizzare le misure: garanzia al 100% per prestiti fino a 30mila euro, copertura al 90% per importi superiori con la possibilità di arrivare al 100% con l’intervento aggiuntivo di un confidi, importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, delibera dell’intervento senza valutazione dei dati di bilancio, rilascio di garanzie su operazioni già erogate.



Sempre per i provvedimenti previsti dal Dl Liquidità a favore delle imprese, ma con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, la proroga prevista, invece, è di soli due mesi, fino al 28 febbraio 2021.

Nessuna proroga per le misure relative ai portafogli di finanziamenti.

Per le operazioni fino a 30mila con copertura al 100% la legge di bilancio 2021, oltre alla proroga, prevede alcune modifiche per le quali la data di entrata in vigore sarà comunicata dal Gestore tramite apposita circolare. Tra queste: estensione dei soggetti beneficiari a società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia, fermo restando che ditte individuali, professionisti e studi professionali che esercitano le medesime attività sono già ammissibili; aumento della la durata massima dei finanziamenti da 10 a 15 anni; rettifica del metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti (0,20% più, se positivo, rendistato di durata analoga al finanziamento).





