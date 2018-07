Mondadori conferma il target per il 2018

Nel primo semestre del 2018 il Gruppo Mondadori ha registrato un progresso dell’Ebitda adjusted pari al 9% che si attesta a 24,2 milioni.

I ricavi consolidati sono pari a circa 543,8 milioni di euro, in calo del 5,1% rispetto ai 573,1 milioni di euro dell’esercizio precedente, “principalmente per la performance delle aree Periodici determinata dalla prosecuzione dei trend negativi dei mercati di riferimento a livello diffusionale e pubblicitario. In crescita del 4% i ricavi dell’area Libri”.

Il margine operativo lordo consolidato è pari a 14,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 27,6 milioni di euro del primo semestre dello scorso esercizio.

Il risultato operativo consolidato è negativo per 1,1 milioni di euro, rispetto ai +11,5 milioni di euro al 30 giugno 2017 ed include ammortamenti e svalutazioni per 15,4 milioni di euro, in calo dai 16 milioni di euro dell’esercizio precedente. Il risultato consolidato prima delle imposte è negativo per 12,4 milioni di euro, mentre il risultato netto è negativo per 12,5 milioni di euro, rispetto ai +4,4 milioni del primo semestre 2017, che aveva accolto plusvalenze nette pari a circa 7 milioni di euro e minori oneri di ristrutturazione.

La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 giugno 2018 si è attestata a -238,4 milioni di euro, in miglioramento di circa il 16% rispetto ai -284,4 milioni del 30 giugno 2017, per effetto della positiva generazione di cassa del Gruppo per circa 46 milioni di euro.

OUTLOOK

La società spiega che “alla luce del contesto di riferimento attuale e dell’andamento della gestione nei primi sei mesi dell’anno, per l’esercizio 2018 a perimetro attuale, conferma: ricavi consolidati in leggera contrazione; Ebitda adjusted sostanzialmente stabile; utile netto in significativo incremento nel secondo semestre 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e in contrazione di circa 7 milioni di euro sull’intero esercizio rispetto al 2017, che aveva accolto componenti positive non ordinarie. Il cash flow ordinario è atteso intorno a 55/60 milioni di euro.

