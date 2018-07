Novità per l’Agenzia delle Entrate: spariscono le file, con il servizio “Prenota ticket”

Mai più file interminabili e snervanti in attesa di essere ricevuti: Agenzia delle Entrate – Riscossione lancia il nuovo servizio “Prenota ticket”, tramite il quale è possibile prendere appuntamento in anticipo da casa con uno sportello dell’ex Equitalia, fissando giorno e ora in cui ricevere assistenza su cartelle esattoriali, avvisi e procedure. Il servizio è attivo per ora solo in sette città d’Italia: a Bari, Cosenza, Roma, Napoli, Torino, Verona e Milano si può prenotare tramite qualsiasi dispositivo mobile anche per il giorno stesso o per i quattro giorni successivi.

Come funziona. Basterà compilare un apposito form online sul sito dell’ente di riscossione, accedendo alla sezione “Prenota ticket”, e scegliendo lo sportello a noi più vicino. Il portale ci chiederà il tipo di operazione da effettuare (rateizzazioni, pagamenti, informazioni/altri servizi), e un giorno e un’ora preferiti tra quelli disponibili. È importante indicare anche il codice fiscale della persona che si presenterà allo sportello e un recapito e-mail.

Il sistema invierà il ticket virtuale, in altre parole il numero tramite il quale saremo chiamati il giorno dell’appuntamento, alla casella di posta elettronica indicata, sotto forma di QR code, insieme al riepilogo della prenotazione. Inoltre, è possibile richiedere il ticket tramite l’app Equiclick, senza credenziali di accesso. Si può fissare un appuntamento per il giorno stesso, se disponibile, o in alternativa per i quattro giorni lavorativi successivi.

Meglio arrivare prima. Ogni ticket è valido per una sola operazione. Una volta giunti in ufficio bisognerà portare con sé il ticket, stampandolo o mostrandolo tramite smartphone o tablet e appoggiare il QR code ricevuto sull’apposito lettore del totem elimina-code dedicato, presente nelle varie sedi dell’ex Equitalia per essere chiamati dall’altoparlante e ricevuti. Se mandiamo qualcuno allo sportello al posto nostro, è necessario che il nostro sostituto sia munito della delega a operare per nostro conto.

È buona norma presentarsi con un anticipo di almeno dieci minuti rispetto all’orario dell’appuntamento: la prenotazione deve essere infatti confermata entro i 5 minuti precedenti, altrimenti il ticket perde validità. Se un contrattempo ci impedisce di andare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, possiamo annullare la prenotazione online cliccando sul link apposito ricevuto con la mail di conferma o tramite l’app, sotto la voce “I tuoi ticket”. Il servizio in futuro sarà esteso a tutto il territorio nazionale, ma per ora è attivo solo in otto sportelli:

Bari, in via Demetrio Marin 3;

Cosenza, via 24 maggio 47;

Milano, via Lario angolo via Francesco Arese;

Napoli, in Corso Meridionale 52;

Roma, in via Cristoforo Colombo 271;

Roma, in via Aurelia 477;

Torino, in via Alfieri 11;

Verona, in via Giolfino 13.

L’e-government all’italiana. “Prenota ticket”, realizzato in collaborazione con la società d’informatica Sogei, rientra nell’iter di digitalizzazione dell’ente italiano di riscossione dei tributi, già in corso da tempo, grazie al quale nel 2017 le code per ricevere assistenza fiscale si sono ‘accorciate’ di 100.000 persone. Lo scorso anno, infatti, i contribuenti che hanno atteso pazientemente il proprio turno in fila sono stati ‘solo’ 4,9 milioni e nei primi mesi del 2018 quattro milioni.

Erika Tomasicchio, Repubblica.it