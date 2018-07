Ultime sul dramma migranti. Giovedì torna in mare la nave Aquarius

Giovedì torna in mare la nave Aquarius, gestita da Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, due anni e mezzo dopo essere partita per la sua prima missione di soccorso dal porto di Marsiglia nel febbraio del 2016.

La Aquarius ripartirà da Marsiglia mercoledì verso la zona Sar (Ricerca e soccorso), dopo una serie di accertamenti e aggiornamenti tecnici e strategici.

“Nonostante un cambiamento radicale del contesto operativo per l’intervento umanitario nel Mediterraneo – spiegano le ong – l’Aquarius continuerà la sua missione convinta come il primo giorno che non c’è alternativa a salvare vite umane in pericolo”.

Il team della nave illustrerà questa nuova partenza nel corso di una conferenza stampa a Roma giovedì prossimo.

ANSA