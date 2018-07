Addio Melegatti: deserta l’asta per rilevare la storica azienda di pandori

Addio alla storico marchio del pandoro veronese Melegatti. Nel 2018 primo Natale negli ultimi 124 anni, sotto gli alberi di luci e colori non vedremo il logo del gruppo, il cui fallimento era stato dichiarato lo scorso maggio. L’asta per rilevare l’azienda è infatti andata deserta: nessuno si è fatto avanti. Nonostante i gruppi interessati non mancassero, alle 12 del 27 luglio – orario e data di scadenza per le offerte – nessuna proposta è stata presentata.

Come riporta il quotidiano di Verona L’Arena, il tribunale potrebbe anche dare il via libera a una nuova asta. Tempi indubbiamente lunghissimi per l’azienda che da oltre un secolo produce i pandori. E’ praticamente così svanita la speranza di far ripartire lo stabilimento di San Giovanni Lupatoto nel veronese e avviare la campagna natalizia.

I dipendenti in queste settimane avevano comunque mantenuto in vita il lievito madre utilizzato dal 1894 per produrre il pandoro, nella speranza di riprendere l’attività.

