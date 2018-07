Ultime dall’industria. L’Italia fuori dalla “top ten” dell’Ue

Dal confronto con l’Europa, appunto, la manifattura italiana esce con le ossa rotte. I ricavi dei 10 primi big player pesano sul Pil del proprio Paese per il 24,6% in Germania, il 15,7% in Germania, l’8,3% in Gran Bretagna e il 5,2% in Italia. Ogni mille persone attive, in uno dei più grandi gruppi manifatturieri ne lavorano 20 in Germania, 13 in Francia e 5 in Italia. Cinque sui 10 big europei hanno sede in Germania. I primi tre grandi, Volkswagen, Daimler e Bmw, fatturano da soli più dei primi 10 big italiani complessivamente. I top 10 tedeschi valgono come giro d’affari la metà del Pil del nostro Paese e capitalizzano quanto Piazza Affari. Chi guida la classifica dei ricavi dei nostri top 10 della manifattura, Fca Italy, sarebbe nona in Germania , seconda in Gran Bretagna e sesta in Francia. E l’Italia è ultima in classifica per crescita del giro d’affari: dal 2013 al 2017 i top 10 tedeschi (primi) hanno aumentato il fatturato del 19,5% mentre in Italia (ultimi) l’incremento è stato del 10,7%, frutto di una forbice: nei big pubblici il fatturato è sceso del 17%, mentre in quelli privati ha registrato un aumento record del 34,5%. A guidare la graduatoria per variazione nel periodo indicato del giro d’affari è Fca Italy con il 68,1% (senza la quale i privati sarebbero cresciuti del 12,7%), seguita dalla pubblica Fincantieri con il 31,5%. Ultimo il nostro Paese è pure in termini di investimenti, dove i top 10 tedeschi sono primi per 426 miliardi e i «nostri» chiudono la fila con 18, e per utili: i profitti cumulati nel 2013-2017 dai top 10 sono stati in Germania 210 miliardi, in Gran Bretagna 142, in Francia 119 e in Italia 5.