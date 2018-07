Ora Google ti consiglia cosa fare la sera

Nuove schede, più info, cinema, musei, mostre, concerti. Arriva un nuovo formato per gli eventi di Google: il gigante di Mountain View ha infatti implementato l’opzione per scoprire e trovare più facilmente cose da fare nelle vicinanze – in una determinata area e in un certo momento – permettendo così di visualizzare nuove schede con icone a segnalibro su cui cliccare per sapere i dettagli di un evento e avere suggerimenti personalizzati.

Secondo quanto riportato da ‘Tech Crunch’, quando si sceglie una delle ‘schede eventi’ si viene indirizzati a una pagina più ricca di informazioni – con data, ora, posizione e scorciatoie per l’evento ma anche dove comprare i biglietti o fare l’acquisto on line e avere le indicazioni stradali – grazie alle informazioni alimentate da altri servizi tra cui Ticketmaster, Meetup, LiveNation o Eventful.

La nuova funzionalità arricchita dai consigli personalizzati si trova nella sezione ‘For You’ della barra di navigazione, organizzata per categoria (‘concerti’, ‘festival’, ‘spettacoli’, ‘eventi gratuiti’) e con i trend e gli eventi più popolari in zona, in caso di ricerca di idee sul cosa fare. La funzione non è ancora disponibile per tutti ma, fa sapere Google, citato da ‘Tech Crunch’, arriverà presto per la visualizzazione da smartphone.

