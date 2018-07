Twitter, i ricavi crescono ma calano utenti

La flessione gela Wall Street

Twitter chiude il secondo trimestre con un utile netto di 100,1 milioni di dollari su ricavi in crescita del 24% a 711 milioni di dollari, sopra le attese degli analisti. Ma il numero degli utenti attivi mensili cala a 355 milioni, un milione in meno rispetto ai tre mesi precedenti ma in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La flessione gela Wall Street, dove i titoli Twitter arrivano a perdere nelle contrattazioni che precedono l’apertura dei mercati il 20%, per poi limitare le perdite al 14%. Un calo che la societa’ spiega con gli sforzi di ripulire la piattaforma, le piu’ stringenti regole europee sulla privacy e le modifiche introdotte nell’uso del social media.

Ansa