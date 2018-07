Quando non tutto funziona a dovere. In Usa, il riconoscimento facciale di Amazon ha scambiato i parlamentari per criminali

La risposta di Amazon

Amazon è però intervenuta per difendere la sua tecnologia: l’Aclu ha condotto il test accettando un risultato statisticamente corretto all’80%. Una soglia che per il gigante dell’ecommerce può essere utilizzata nel riconoscimento di oggetti o animali, non per gli uomini. Per gli individui dovrebbe essere fissato un livello di confidenza di almeno il 95%. Nonostante questa spiegazione, come riporta il New York Times, tre dei parlamentari americani coinvolti nel caso hanno scritto direttamente a Jeff Bezos per esprimere la loro preoccupazione legata all’adozione di questo strumento per le indagini.