Venerdì ci saranno nuovi tutor in autostrada

Da venerdì 27 saranno attivi i nuovi sistemi Tutor su una ventina di tratte autostradali tra le più trafficate. La conferma al 100% non c’è ancora, lo spiegherà meglio domani il capo della Polizia, Franco Gabrielli, nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano della sicurezza in vista dell’esodo estivo. Al massimo i nuovi sistemi di rilevazione della velocità media entreranno in funzione nel fine settimana successivo. Si tratta di una fase definita ancora «sperimentale» a causa dei contenziosi in atto.