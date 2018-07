EICMA e Saatchi & Saatchi insieme per un progetto speciale

EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, ha scelto Saatchi & Saatchi, l’agenzia guidata dal CEO Simone Masé, per un progetto speciale che rientra tra le sue attività di comunicazione 2018.

EICMA, sin dalla sua prima edizione del 1914, si svolge a Milano e rappresenta a livello mondiale, il più importante evento fieristico per l’intero settore industriale delle 2 ruote.

La prossima Edizione – la 76esima – si svolgerà a Milano dal 6 all’11 Novembre 2018 (apertura al pubblico a partire dall’8 novembre).

Saatchi & Saatchi è al lavoro per la definizione della creatività social per il lancio del progetto.

“Da appassionato centauro non posso che essere felice di questa acquisizione. Per anni sono stato tra i visitatori della manifestazione, sognando di farne parte. Ora posso dire di aver realizzato il mio desiderio di ragazzo.” dichiara Simone Masé – CEO di Saatchi & Saatchi.

“EICMA storicamente associa il proprio brand solo a realtà sinonimo di competenza e professionalità, siamo pertanto felici di questa prima collaborazione con Saatchi & Saatchi. Il progetto in questione rappresenta un’importante novità per EICMA, sia per le aziende espositrici che per i visitatori, motivo per cui abbiamo deciso di affidarci ad un Team di assoluto rilievo internazionale.” dichiara Andrea Dell’Orto – Presidente di EICMA S.p.A. e Presidente di Confindustria ANCMA.