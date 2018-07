il noto critico cinematografico Gianni Canova è il nuovo Rettore dell’Università IULM

Il professor Gianni Canova è il nuovo Rettore dell’Università IULM. Professore ordinario di Storia del cinema e Filmologia, già Prorettore Vicario e Preside della Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità, succede al Professor Mario Negri, alla guida dell’Università dal 2015.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 25 luglio, per procedere all’elezione del Rettore sulla base della terna presentata e proposta dal Senato Accademico eleggendo all’unanimità il Professor Gianni Canova come Rettore dell’Università IULM per l’esennio 2018-2024.