Piero Ferrari, figlio di Enzo: “Marchionne mi ricordava mio padre”

L’ex numero uno di Fca e Ferrari, Sergio Marchionne, scomparso oggi “mi ha ricordato per molti versi mio padre: anche nei momenti in cui era più duro lasciava trasparire dietro quella facciata una grande umanità”. A inquadrare così il manager italo-canadese e Piero Ferrari, il figlio di Enzo, fondatore della casa di Maranello.

“Nella mia storia personale con l’azienda – ha argomentato – ho vissuto tanti momenti dolorosi, oggi purtroppo se ne aggiunge un altro con questa grave perdita. Sergio – ha concluso l’erede del ‘Drake’ – ha avuto sin dall’insediamento rispetto e riconoscenza per la Ferrari e per la sua storia”.

ANSA