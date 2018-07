Chessidice in viale dell’Editoria

Community Group e Reputation Manager lanciano Reputation Science. La joint venture vuole unire le competenze della comunicazione tradizionale e digitale mettendo a disposizione dei clienti un supporto strategico e consulenziale, basato su un approccio metodologico scientifico e misurabile per la gestione della reputazione. Reputation Science potrà contare sul contributo di un gruppo di 80 professionisti tra esperti di comunicazione, ingegneri, consulenti di crisis management e analisti di Community Group (fondato e guidato da Auro Palomba) e Reputation Manager (creata e diretta da Andrea Barchiesi). Reputation Science punta a una visione strategica supportata da un’analisi dei dati, a sua volta condotta con metodi matematici (data driven strategy). Nella nuova società, Palomba assume la carica di chairman, Barchiesi quella di ceo.

Assocomunicatori, Colotta alla presidenza. L’Associazione nazionale dei comunicatori d’impresa, associata a Confassociazioni, ha un nuovo presidente. Si tratta di Domenico Colotta, che prende il posto di Carmelo Cutuli. «Il mio impegno, con il contributo di tutti i soci, sarà quello di consolidare i rapporti con i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese del settore, con idee e progetti che possano costituire un punto di riferimento per il mondo della comunicazione», ha dichiarato il nuovo presidente Colotta, che da più di 10 anni è impegnato nel campo delle relazioni istituzionali.

Amica si dà al Batik. Il mensile femminile di Rcs diretto da Emanuela Testori porta in edicola, dopo la travel bag, anche la shopping bag in tessuto di tela grezza a stampa Batik. In vendita in abbinata con Amica di agosto (a 3,9 euro, oltre al prezzo del mensile), la shopping bag fa parte del set Batik, che si completerà con l’uscita della doppia pochette verde e arancio ruggine (in edicola con il mensile dal 20 agosto a 3,9 euro).

