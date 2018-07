Bonucci potrebbe tornare alla Juve

Il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus scatena la fantasia dei tifosi, specie sui social network.

Alcuni tweet denotano un certo fastidio per l’operazione. Vediamone alcuni. “Dopo la panchina, pensiamo a rinforzare anche la tribuna”. “Il Milan forse ha finito i buoni pasto per pagare Bonucci”. “Sicuramente il Milan ha tenuto lo scontrino”. C’è chi non le manda a dire e non perdona la scelta dell’anno scorso: “Non deve più indossare la nostra maglia… chi tradisce… non merita!!! E lui non merita”.

L’idea di un continuo avanti e indietro tra una squadra e l’altra destabilizza i tifosi, compresi quelli che, fino a ieri, avevano difeso il giocatore. “Faccio parte di quel 90% del tifo che ha difeso Bonucci a spada tratta. Ma se dovesse tornare alla Juve non è un gesto da Capitano, figuriamoci se lo è da uomini”.

Ma tra i tifosi bianconeri c’è anche chi lo aspetta a braccia aperte: “Torna a casa capitano”.

Qualcuno la butta sulla filosofia spicciola: “Il caso Bonucci è come quando decidi di andare via di casa, lontano da tutto e da tutti, per essere autonomo e finalmente adulto, ma con il passare del tempo, quando capisci di non sapere fare nemmeno il latte la mattina, ripensi che la vita di prima non era poi così male”.

E c’è chi fa paragoni: “Più di Bonucci da noi (Juve, ndr) mi darebbe fastidio Higuain da loro (MIlan, ndr)”. Un altro paragone è molto… tagliente: “Ti aspetti il ritorno di Pogba e ti parlano del ritorno di #Bonucci , un po’ come quando tornando a casa per cena ti aspetti la pizza e invece trovi insalata di chiodi e vetri”.

Non poteva mancare il riferimento alla Bibbia. “Nella parabola del figliol prodigo un padre ri-accoglie il pargolo che era andato via da casa e in suo onore, tra tutti i vitelli, sacrifica quello più in carne. La Bibbia aveva previsto tutto”. E quello ai videogiochi: “Se tornano Pogba e Bonucci posso riutilizzare Fifa 2016”.

Raffaello Binelli, Ilgiornale.it