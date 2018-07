Volpi oro nel fioretto ai Mondiali di scherma

Un altro successo per le azzurre. Sul podio anche Errigo: terza

Seconda medaglia d’oro per l’Italia ai mondiali di scherma di Wuxi, è quella di Alice Volpi, che nella finale del fioretto donne ha battuto 15-12 la francese Thibus e conquista il suo primo titolo iridato. Medaglia di bronzo per Arianna Errigo che in semifinale era stata battuta proprio dalla Thibus. Si tratta del secondo oro conquistato dall’Italia all’indomani del trionfo di Maria Navarria nella spada.

«Altre due medaglie dai Campionati del Mondo di scherma! Oro per Alice Volpi e bronzo per Arianna Errigo nel fioretto femminile. Una certezza le nostre azzurre». Il presidente del Coni Giovanni Malagò omaggia su Twitter così le due fiorettiste italiane sul podio oggi ai Mondiali di scherma in svolgimento a Wuxi, in Cina.

