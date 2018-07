Dopo Ronaldo, una sfida green: la Juve lancia la maglia ricavata dai rifuti

Realizzata da Adidas fa parte di un programma che punta a ridurre la plastica nei mari

Gli abiti ricavati dalla plastica avevano già conquistato le passerelle (ne avevamo parlato qui) ma non erano ancora arrivati sul campo dello Juventus Stadium. Lo faranno presto, non appena gli uomini di Allegri avranno l’occasione di vestire la terza maglia della nuova stagione che è stata presentata sul sito ufficiale del club e che, per la prima volta, oltre a essere gialla e grigia, sarà realizzata con tessuto ottenuto trasformando i rifiuti di plastica sottratti al mare.

Un gesto simbolico che punta a far crescere la consapevolezza dei tifosi (e non solo) sulla grande emergenza dell’inquinamento degli oceani. Secondo gli studi più recenti (diffusi in un rapporto del World Economic Forum) ogni anno nei mari di tutto il mondo finiscono 8 milioni di tonnellate di plastica. Un dato allarmante destinato a diventare drammatico se si considera che, secondo le previsioni, nel 2050 ci saranno più rifiuti che specie animali. Negli ultimi cinquant’anni il consumo di plastica nel mondo è cresciuto a dismisura (almeno di 20 volte) e il trend non accenna a fermarsi.

Il tessuto utilizzato da Adidas per la maglia della Juve si chiama «Parley Ocean Plastic» e fa parte di un programma che «si pone l’obiettivo di contribuire alla diminuzione dell’inquinamento degli oceani» attraverso tre mosse: «Ridurre i rifiuti, prevenire l’accumulo di plastiche in mare, ridisegnare lo sportswear attraverso materiali innovativi». Ripulire i mari è una sfida complessa. Ma anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo poteva sempre una missione impossibile. E invece…

