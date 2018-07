‘Una sentenza a favore di Amazon’: ecco che cosa pensa Wall Street della multa record da 4,3 miliardi di euro inflitta a Google

L’autorità di controllo dell’Unione Europea per la concorrenza ha emesso questo mercoledì una multa record di 4,3 miliardi di euro nei confronti di Google, la cui società madre è Alphabet, accusando il colosso della ricerca di abuso di posizione dominante con riferimento al suo sistema operativo mobile Android allo scopo di rafforzare la popolarità delle app e dei servizi di Google.

È la sanzione più elevata mai inflitta dagli organi di controllo dell’Unione Europea in base alle norme antitrust nei confronti di una sola azienda; questo consolida la reputazione del commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager, come “poliziotta anti-Silicon Valley”, come ha riportato Shona Ghosh di Business Insider.

Sebbene la maggior parte degli analisti di Wall Street non sia preoccupata per la capacità dell’azienda di pagare la sanzione – che ammonta al 40% circa dei profitti realizzati nel 2017 da Google, ovvero 12,62 miliardi di dollari – l’annullamento degli accordi con i produttori e i dispositivi potrebbe rappresentare una vittoria per i suoi concorrenti, in particolare Amazon.

“Questa è una sentenza a favore di Amazon” ha scritto l’analista di Baird Colin Sebastian in una nota inviata mercoledì ai clienti della società. “Nel complesso la sentenza dovrebbe avere un impatto diretto limitato su Google, perché evidentemente non la obbliga a modificare l’algoritmo del suo motore di ricerca, e sembra anche che sarà relativamente semplice per l’azienda adeguarsi.”

Rappresenta una vittoria per Amazon, ha scritto Sebastian, per il passo aggiuntivo che gli utenti di Android dovranno compiere da ora in poi per usare un motore di ricerca diverso da Google. La sentenza costringerà anche l’azienda a supportare le cosiddette versioni “forked” del software open-source di Android eseguite da prodotti come i dispositivi Fire di Amazon.

Baird attribuisce ad Alphabet un rating “outperform”, con un target price di 1300 dollari per azione – il 7% in più del livello a cui il titolo era scambiato mercoledì.

Goldman Sachs non è preoccupata per la sentenza

“Noi non crediamo che la multa (se verrà pagata alla fine) avrà un impatto materiale sul business di Alphabet o sulla sua liquidità” ha scritto in una nota l’analista Heath Terry. “I cambiamenti comportamentali che è stato ordinato a Google di apportare potrebbero avere un impatto maggiore, ma non possiamo quantificare tale impatto senza sapere come Google modificherà le proprie operazioni, o se sarà costretta ad adeguarsi in attesa della sentenza di appello.”

Goldman mantiene il rating “buy” sul titolo, con un target price leggermente inferiore: 1.250 dollari per azione.

Secondo UBS la decisione non danneggerà l’ecosistema delle app di Google

“Malgrado la sentenza introduca un certo numero di restrizioni per le app preinstallate, a nostro parere è improbabile che rallenti/scoraggi l’utilizzo dell’ecosistema delle mobile app di Google (nell’App Store di Apple, per esempio, 9 delle 50 app più scaricate sono in mano a Google, pur non avendo alcun rapporto con il sistema operativo di base)” ha scritto in una nota l’analista di Ubs Eric Sheridan. “In generale pensiamo che la reazione degli investitori a questo sviluppo andrà da neutra a positiva.”

Anche Ubs è ferma su un rating “buy”, con un target price di 1.360 dollari per azione, uno dei più elevati a Wall Street.

Credit Suiss è la banca che ha avuto meno da dire

“Da un punto di vista pratico, i consumatori in Europa avevano già scelto di usare la ricerca di Google, nonché Chrome, ancor prima che avesse inizio il passaggio da desktop a mobile, perché l’azienda è rimasta incessantemente focalizzata sul perfezionamento dei propri servizi e sul potenziamento della value proposition” ha affermato l’analista Stephen Ju in una breve nota ai clienti (appena un capoverso). Il suo target price è di 1.213 dollari per azione.

“I diversi servizi di Google non sono da tempo ormai, o non sono mai stati, installati di default sui dispositivi iOS (solo YouTube e Maps lo furono al lancio della prima serie di iPhone), ciononostante Google è riuscita a far crescere la propria base installata su dispositivi mobile grazie alla qualità dei suoi prodotti. Di conseguenza, dal punto di vista degli impatti di de-bundling sui risultati di business, ci aspettiamo un impatto minimo” ha scritto.

Il titolo Google inizialmente è arretrato dopo la notizia della sentenza, ma era in rialzo dello 0,29% circa sulle borse statunitensi alle 14.49 (ora di New York). Gli analisi di Wall Street interpellati da Bloomberg indicano un target price medio di 1.261 dollari per azione per il titolo, circa il 3,6% in più di mercoledì.

Il titolo Alphabet ha messo a segno un rialzo del 13% dall’inizio di quest’anno.

Graham Rapier, Business insider