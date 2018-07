Addio joystick, per pilotare un drone basta muovere il busto

Allo studio giubbotti hi-tech per controllare i velivoli del futuro

Il joystick si prepara ad andare in soffitta e pilotare un drone diventa facile come muovere il busto: basta piegarsi leggermente in avanti, indietro o di lato e il robot volante si muove di conseguenza. La tecnologia che lo permette è descritta sulla rivista dell‘Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, ed è stata messa a punto nel laboratorio di Neuroingegneria traslazionale del Politecnico di Losanna, diretto dall’italiano Silvestro Micera, che lavora anche nell’ Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.Uno dei volontari coinvolti nell’esperimento che ha individuato i più semplici movimenti del busto in grado di controllare il volo di un drone. La nuova tecnica di pilotaggio dei droni si basa sulla realtà immersiva e dimostra di avere un’efficienza maggiore rispetto al radizionale joystick. “E’ un approccio che migliora in modo significativo la capacità di controllare a distanza un robot”, ha osservato Micera. E’ infatti “semplice e intuitivo” e può facilmente essere “utilizzato in contesti diversi”, ha aggiunto. “Il nostro obiettivo era progettare un metodo di controllo semplice e che permettesse di concentrarsi su obiettivi più importanti, come le operazioni di ricerca e salvataggio”, ha detto la coordinatrice della ricerca, Jennifer Miehlbradt. Con lei ha collaborato Fiorenzo Artoni, della Scuola Superiore Sant’Anna. “Utilizzare il corpo – ha aggiunto la ricercatrice – dà effettivamente la sensazione di volare, mentre usare un joystick per controllare degli oggetti a distanza non è sempre facile”. Per questo i ricercatori hanno chiesto a 39 volontari di imitare con busto e braccia il volo di un drone virtuale attraverso un paesaggio simulato. Marcatori a infrarossi hanno permesso di individuare i movimenti del busto più intuitivi e semplici e su questa base è stata elaborata la nuova tecnica di guida. Questa impegna nel controllo di un drone solo il busto, lasciando testa, arti, mani e piedi liberi per eseguire altre operazioni.Il prossimo passo sarà mettere a punto una tecnologia indossabile per pilotare velivoli robot e le applicazioni in vista potrebbero essere numerose: dagli attuali droni ai più complessi velivoli senza pilota del futuro.

Ansa