Ultime sul fisco. L’86% delle dichiarazioni passano dal Caf

Aumentano le dichiarazioni dei redditi on line, ma ancora l’86% dei contribuenti si rivolge ai Caf. I centri di assistenza fiscale hanno lavorato i modelli 730 di oltre 17 milioni di contribuenti (su un totale di circa 20 milioni), secondo i dati diffusi dalla Consulta Nazionale dei Caf a pochi giorni dalla scadenze per la presentazione, il 23 luglio.

Nel 2017 furono 17.624.556 le dichiarazioni raccolte dai Caf e nel 2018 il dato non sembra discostarsi di molto, nonostante un leggero aumento delle dichiarazioni online (2,7 milioni, 400 mila in piu? rispetto allo scorso anno). “La dichiarazione online dopo quattro anni di sperimentazione segnala un limite di fondo: il cittadino vuole garantire sia a se stesso che allo Stato la massima correttezza e, quindi, preferisce farsi assistere anche solo per avere una conferma della veridicità della propria dichiarazione”, dichiarano i coordinatori della Consulta Nazionale dei Caf, Massimo Bagnoli e Mauro Soldini.

ANSA