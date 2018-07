Class Editori è il nuovo media partner del Salone Franchising Milano

Class Editori è da quest’anno media partner del Salone Franchising Milano, la fiera nazionale del commercio in affiliazione, giunta alla 33° edizione. Organizzata da Rds Expo e Campus Fandango Club, in collaborazione con Fiera Milano, l’edizione di quest’anno si terrà dal 25 al 27 ottobre 2018 a Milano, nel quartiere fieristico di Fieramilanocity.

Class Editori coprirà l’evento con i newspaper ItaliaOggi e MF-Milano Finanza, i magazine Class e Capital oltre che con il canale leader mondiale in economia e finanza Class Cnbc (507 di SKY e in streaming su www.milanofinanza.it). La casa editrice realizzerà anche un numero speciale del mensile Capital dedicato a questo tema, per dare espressione in una formula unica ai temi più interessanti della manifestazione.

Inoltre, ClassPi e la struttura pubblicitaria del Salone, cooperano per massimizzare la partecipazione delle aziende interessate sia al Salone che ai media di Class Editori che si focalizzeranno sul tema.

Class Editori edita newspaper (ItaliaOggi, MF-Milano Finanza e MFFashion), magazine (Capital, Class, Gambero Rosso, Gentleman, Patrimoni, MF International, MFF, MFL), l’agenzia di stampa MF-DowJonesNews, le tv Class Cnbc, Class TV Moda e Class Life, la GO TV di Telesia, leader in Italia.

Salone Franchising Milano è l’unica fiera nazionale del franchising, evento B2B e tradizionale punto di riferimento di tutta la filiera del commercio in affiliazione: alla 33ª edizione parteciperanno l’intera filiera del mondo dell’affiliazione, 200 catene distributive e tutti i player istituzionali e delegazioni internazionali (https://www. salonefranchisingmilano.com/ it/Home).

