Banda larga, avanti tutta!

Per quanto riguarda gli operatori, il quadro competitivo degli accessi broadband e ultrabroadband vede Tim quale maggiore operatore con il 44,9%, seguito da Vodafone, Fastweb e Wind Tre con quote comprese tra il 14 ed il 15% circa. Nel segmento ultrabroadband, il peso di Tim sale al 47,5% mentre nella fascia 30-100 Mbit/s, “grazie soprattutto alla crescente diffusione delle linee in fibra su rete mista rame (FTTC), sfiora l’80%”.

Tra gli accessi a meno di 100 Mbit/s, Fastweb risulta largamente il maggiore operatore con un peso pari quasi al 50%.Cresce anche la rete mobile con 2,5 milioni di sim: le M2M sono aumentate di 4,1 milioni di unità, mentre quelle che prevedono servizi “solo voce” e “voce+dati” si riducono di 1,6 milioni di unità. Wind Tre e Tim rappresentano entrambe il 30,8% del mercato.