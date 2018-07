The North Face: 18 Agosto Giornata Mondiale del Climbing

Dal 1966 per The North Face le pareti sono luoghi in cui gli appassionati di arrampicata si riuniscono per mettersi alla prova, creare fiducia e rafforzare i legami. Il nuovo programma punta a contrastare le divisioni a cui stiamo assistendo a livello globale proprio a partire dai “muri”, invitando le persone a trovare fiducia nelle comunità che si radunano attorno a questi. Negli ultimi 50 anni The North Face è sempre stata alla ricerca di pareti da scalare. Sulla scia del successo dell’ultimo anno, il brand continuerà la propria collaborazione, con decine di palestre e strutture per arrampicate in tutto il mondo, per celebrare il Global Climbing Day , il prossimo 18 Agosto 2018, e offrire opportunità di arrampicata in varie città negli Stati Uniti, in Cina, Europa, Canada e Messico.In Italia, aderirà la palestra Vertikale di Bressanone. L’evento prenderà il via alle 15.00 del 18 agosto e in tale occasione Jacopo Larcher, atleta del team The North Face e giovane campione di arrampicata condividerà la sua esperienza e utili suggerimenti per raggiungere nuovi traguardi.I dettagli per iscriversi all’evento di Bressanone verranno resi disponibili nelle prossime settimane. Nel frattempo maggiori destinate all’arrampicata e al Global Climbing Day sono disponibili visitando il sito: www.thenorthface.com/walls. “Lo scorso anno, oltre 20.000 persone in tutto il mondo hanno partecipato al Global Climbing Day”, ha dichiarato Tom Herbst, globalVice President of Marketing di The North Face. “Quest’anno puntiamo a raggiungere ben 100.000 appassionati di arrampicata. Vorremmo che questo giorno fosse un esempio del tipo di comunità in cui voler vivere, lavorare e giocare: una comunità che sia inclusiva, stimolante e aggregante”. Per valorizzare le connessioni che si creano durante l’arrampicata, The North Face quest’estate lancerà una serie limitata di prodotti “Walls are Meant for Climbing”, caratterizzati da grafiche in diverse lingue, come omaggio alle varie comunità che partecipano al Global Climbing Day in tutto il mondo.