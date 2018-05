Basta una firma per tenere unita la famiglia, ce lo dice la nuova campagna di Leo Burnett Italia per Fondazione per L’infanzia Ronald McDonald. È il primo lavoro che l’agenzia guidata da Romeo Repetto realizza per Fondazione in seguito alla gara vinta a febbraio. Un’idea semplice che mette al centro proprio le famiglie con bambini in cura lontano da casa e mostra in modo chiaro il valore del 5×1000 per queste persone. La campagna multisoggetto, sviluppata su ATL e BTL, trova un’ampia risonanza su digital e social dove sono stati realizzati dei materiali ad hoc: il digital tool che permette agli utenti di creare una card personalizzata con la propria firma e il motivo di Facebook che gli utenti possono aggiungere alla loro foto profilo per mostrare il loro supporto alla causa. Tiziana Gagliardi, Executive Director di Fondazione Ronald precisa in una nota: “Siamo entusiasti della collaborazione con Leo Burnett, un’agenzia creativa che ha in comune con Fondazione l’attenzione per le persone e i loro bisogni. Questo è solo il primo di una lunga serie di progetti che porteremo avanti insieme come un unico team.”