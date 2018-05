Apple lancerà quattro nuovi iPhone a settembre (uno sarà piccolo e più «economico»): le indiscrezioni

Spuntano online i rendering definitivi della seconda generazione di SE, con le stesse dimensioni dell’iPhone 5, ma senza bordi e con Face ID. Per la serie X si parla di un modello da 6,5 pollici

Quattro melafonini in una volta? Non uno, non due, nemmeno tre. Ma ben quattro: sembra che Apple si prepari, a ottobre, a fare poker. Mettendo sul tavolo un quartetto di smartphone per conquistare (e soddisfare) ogni categoria di potenziale cliente. O quasi. Già da mesi — appena dopo essersi lasciati alle spalle il debutto di iPhone X e dei suoi compagni iPhone 8 e 8 Plus — si rincorrono le indiscrezioni su ciò che la casa di Cupertino ha preparato per rendere indimenticabile anche il successore del melafonino del decimo anniversario. Ma ora gli occhi cambiano traiettoria. Sono tutti puntati su un altro modello in arrivo: l’economico, per cosi dire, SE. Insieme ai tre nuovi smartphone che andranno ad arricchire la linea X, quella dedicata ai dispositivi più potenti, dovrebbe quindi arrivare un telefono più piccolo e meno costoso. Di cui abbiamo già i rendering. Arrivano da un produttore di custodie, Olixar, e sembra proprio che siano definitive. Si tratta infatti della stessa società che in passato aveva rivelato per prima l’aspetto di altri telefoni, molto in anticipo rispetto al momento del lancio. Le immagini «rubate» di iPhone X e 7 e dei Galaxy S9, Note 8 e Note 7 provenivano proprio da Olixar e si erano dimostrate reali.

Alessio Lana, il Corriere