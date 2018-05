L’UE e l’economia digitale: confronto sulle sfide fiscali

Fervono i preparativi per il Congresso Mondiale IFAC della professione contabile che si terrà a Sidney (5 – 8 novembre 2018)

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato la informativa periodica “Attività Internazionale”. Uno strumento incentrato sulle novità e gli sviluppi in ambito internazionale, con riferimento alle attività su cui si è focalizzata maggiormente l’attenzione e l’analisi.

Tra gli argomenti affrontati, il Forum Annuale della CFE sulla tassazione equa dell’economia digitale tenutosi a Bruxelles il mese scorso. Il Forum si è concentrato in particolare sulle proposte della Commissione Europea per la tassazione dell’economia digitale nel mercato unico e la raccomandazione di modificare gli accordi di doppia tassazione degli stati membri nei confronti dei paesi terzi. I relatori hanno considerato inoltre l’Interim Report OCSE sulla Tassazione dell’Economia digitale, e le relative implicazioni dal punto di vista della tassazione diretta e indiretta.

A fine aprile inoltre i Ministri delle finanze dei paesi UE si sono riuniti a Sofia, per confrontarsi sul nuovo approccio alla tassazione societaria nel mercato unico e sulle sfide in ambito fiscale poste dall’economia digitale. La Presidenza Bulgara ha formulato una proposta di riforma alla luce dei recenti cambiamenti nel panorama fiscale internazionale, in particolare la riforma fiscale USA. I ministri hanno esaminato il tema della Base comune consolidata (CCTB common corporate tax base) per realizzare competitività, stabilità e flussi di entrate sostenibili per gli Stati membri della UE.

Attenzione puntata sulle proposte della Commissione Europea in materia di diritto societario e di commercio elettronico, nonché i report pubblicati dall’OCSE con riferimento all’ambito fiscale.

Infine, fervono i preparativi per l’evento più importante per la categoria a livello internazionale: il Congresso Mondiale IFAC della professione contabile che, dopo l’edizione romana del 2014, si terrà a Sidney (5-8 novembre 2018)