Vodafone Italia: ricavi, Ebitda e clienti 4G e fibra in crescita

Vodafone Italia chiude l’anno fiscale al 31 marzo con ricavi, Ebitda e clienti 4G e fibra in crescita. Nell’anno, i ricavi da servizi hanno raggiunto 5.302 milioni di euro (+1,2% di crescita organica rispetto all’anno precedente), grazie in particolare al segmento fisso trainato da un forte incremento della base clienti. L’Ebitda – spiega una nota – cresce del 4,6%, grazie alla performance commerciale e all’ottimizzazione della struttura dei costi, e si attesta a quota 2.329 milioni (pari al 37,5% dei ricavi totali), in aumento di un punto percentuale rispetto al precedente anno fiscale. I ricavi da servizi di rete fissa sono pari a 992 milioni (+12,4%). Continua la crescita dei clienti di rete fissa con 2,74 milioni di clienti, di cui 2,5 milioni in banda larga in crescita del 14% (+307.000). I clienti in fibra hanno raggiunto quota 1,1 milioni, con una crescita di 500.000 clienti nell’anno fiscale.

Cresce il numero di clienti 4G che raggiunge quota 12,2 milioni (+3,2 milioni rispetto all’anno precedente). Nell’anno Vodafone ha lanciato la prima rete mobile 4.5G fino a 1 Gigabit al secondo nelle città di Roma, Napoli e Palermo. La rete mobile 4.5G e’ disponibile in 10 città: Firenze, Palermo, Milano, Verona, Torino, Bologna, Napoli, Roma, Genova e Padova, mentre la rete 4G raggiunge il 98% della popolazione in 7.139 Comuni.

La rete mobile Vodafone e’ stata recentemente riconosciuta la miglior rete mobile d’Italia per qualità dei servizi voce e dati, sulla base dell’ultima indagine effettuata in Italia da P3 Communications, società leader nel mercato dei test comparativi sulle reti mobili.

Ad agosto 2017 Vodafone si e’ aggiudicata l’autorizzazione per la sperimentazione del 5G a Milano e area metropolitana, con un piano di investimenti da 90 milioni di euro. Vodafone coprirà con il 5G l’80% di Milano e area metropolitana e ne completerà la copertura entro il 2019.

Vodafone ha effettuato a Milano la prima connessione dati in 5G in Italia, raggiungendo velocita’ di download superiori a 2,7 Gigabit al secondo, con latenza di poco superiore al millisecondo. Inoltre ha sperimentato la prima tecnologia al mondo che permette di estendere la copertura 5G attraverso la tecnica del uplink & downlink decoupling. I servizi in fibra sono disponibili in più di 1.500 città italiane e raggiungono 16,7 milioni di famiglie e imprese. Ad aprile 2018, e’ stata siglata una estensione della partnership con Open Fiber che consentirà di offrire servizi in fibra fino alla casa (FTTH) in 271 città, pari a 9,5 milioni di famiglie e imprese entro il 2022.