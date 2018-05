Cbs, causa agli azionisti Redstone che spingono per la fusione con Viacom

Cbs dichiara guerra al suo azionista di controllo e fa causa sia a Shari Redstone sia alla holding company di famiglia National Amusements. Il motivo: Shari Redstone sta forzando Cbs a fondersi con Viacom, sempre controllata dalla famiglia Redstone

Infatti National Amusements controlla Cbs attraverso una struttura di doppia classe azionaria, che le dà l’80% dei poteri di voto, pur avendo una quota nel capitale di molto inferiore. Cbs ha annunciato di aver fissato un incontro del board per questo giovedì per prendere in considerazione l’idea di emettere un dividendo di azioni votanti di Classe A per tutti gli azionisti, che ridurrebbe il potere di voto di National Amusements al 17%. In questo modo Shari Redstone non sarebbe più in grado di impedire al board di Cbs di prendere in considerazione strategie societarie appropriate per garantire al meglio l’interesse degli azionisti. E non potrebbe rimpiazzare i membri indipendenti del board. Cbs sta cercando di ottenere, inoltre, un ordine restrittivo per impedire a Shari Redstone di apportare cambiamenti al board prima di dopodomani.

Già ad aprile il deal sembrava a rischio, dal momento che i due colossi dei media hanno mostrato posizioni sempre più lontane nelle trattative sul prezzo del deal e sul futuro della leadership. Cbs ha presentato un’offerta tutta in azioni per Viacom, che ha rigettato la proposta giudicandola al ribasso, con la previsione di avanzare una controfferta. Viacom pretende un premio sull’attuale valore del titolo e vuole che il ceo della compagnia Bob Bakish sia nominato numero due dell’amministratore delegato di Cbs Leslie Moonves.

Il comitato speciale del board di consiglieri indipendenti di Cbs, a cui è stato dato il compito di gestire le trattative della fusione, avrebbe raccomandato al consiglio speciale di Viacom di far rimanere Joe Ianniello, chief operating officer di Cbs, come braccio destro di Moonves, nonché erede legittimo. Il dibattito sul futuro della leadership ha, però, ulteriormente convinto National Amusements della necessità di far ricoprire a Bakish un ruolo senior all’interno della società che nascerà dal merger. Il comitato speciale di Viacom sostiene, e Shari Redstone è d’accordo, che Bakish sia il candidato migliore per succedere al sessantottenne Moonves e guidare la nuova compagnia combinata, data la maggior esperienza in campo internazionale rispetto a Inatteso.

