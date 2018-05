A Roma ‘Che nome dai alle tue cisti?’

Visite dermatologiche gratuite al Policlinico Umberto I

Visite dermatologiche gratuite, su prenotazione, presso la clinica Dermatologica del Policlinico Umberto I di Roma, diretta dal professor Stefano Calvieri. La nuova tappa della Campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa (HS), denominata “Che nome dai alle tue cisti?“, giovedì 17 maggio. Per prenotare è necessario telefonare al numero 392 8077216. Nota anche come malattia di Verneuil, l’Hs è una malattia cronica molto dolorosa che si manifesta con la formazioni di cisti e lesioni dolorose che influenzano negativamente la vita dei pazienti affetti. Al Policlinico Umberto I di Roma è attivo un ambulatorio specifico per questa patologia.

“Che nome dai alle tue cisti?” è Patrocinata da Inversa Onlus, l’associazione italiana per i pazienti affetti di idrosadenite suppurativa (HS) fondata nel 2010 da Giusi Pintori.La Campagna è realizzata grazie al contributo incondizionato di Abbvie.