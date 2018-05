Rivoluzione digitale nella P.a, ecco i risultati

Piacentini e Lillo al Sant’Anna di Pisa

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione Italiana al centro dell’incontro con Diego Piacentini, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, e con Raffele Lillo, Chief Data Officer del Team per la Trasformazione Digitale Italiana, in programma alla Scuola Superiore Sant’Anna.

L’incontro è organizzato da EMbeDS (Economics and Management in the era of Data Science), uno dei due Dipartimenti di Eccellenza recentemente istituito al Sant’Anna con finanziamenti del MIUR – Ministero per le Università e la Ricerca. Questo Dipartimento di Eccellenza vede riuniti studenti, ricercatori e docenti afferenti alle Scienze Sociali e alla comunità scientifica sulla scienza dei dati, attiva nell’area pisana.

Nell’agosto 2016, in congedo dall’incarico di Senior Vicepresident dell’International Consumer Business di Amazon.com, Diego Piacentini ha accettato di lavorare pro-bono per il governo italiano, guidando la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Dopo aver sviluppato un piano triennale e creato un dinamico team di giovani talenti per realizzarlo, Diego Piacentini e Raffaele Lillo condividono nell’incontro alla Scuola Superiore Sant’Anna i progressi raggiunti fino ad oggi, gli ostacoli incontrati, e ciò che resta da fare, con un focus particolare sul come trarre beneficio dal valore dei dati.

Ansa