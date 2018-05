“Imparamose bene l’Europa che Mattarella la chiede sempre”: lo stallo politico che fa ridere i social

Da oltre due mesi l’Italia ha un chiodo fisso: la crisi di governo. Tra consultazioni, vertici e incontri per il contratto di governo anche il web si è sbizzarrito con meme, fotomontaggi e vignette esilaranti per superare con ironia lo stallo politico

Dal gioco “Indovina chi”, simbolico della ricerca di un nome di comune accordo tra Movimento 5 stelle e Lega per il futuro premier, all’ultima disperata consultazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, costretto, alla fine, a chiamare a raccolta perfino i Teletubbies. Il web e soprattutto i social si sono inventati di tutto per raccontare in maniera divertente la crisi di governo che da oltre due mesi attraversa l’Italia, ferma dalle elezioni del 4 marzo. Così, tra i post più popolari di Twitter, spopolano quelli della pagina Le frasi di Osho. Seduti attorno alla tavola rotonda, Matteo Salvini e Luigi di Maio nella rete stipulano uno strano “contratto di governo” e si accordano su quanto dire al Capo dello Stato nelle consultazioni in corso. “Imparamose bene l’Europa che quella Mattarella la chiede sempre”, dice, in uno dei popolari cinguettii il leader leghista. Ma la liste delle cose su cui accordarsi è lunga, e sui social questo non passa inosservato.

L’ironia arriva anche nella sala delle consultazioni, al Quirinale. Una delle foto simbolo di questo tour de force per la ricerca di un accordo, rappresentante i tre leader del centrodestra durante il colloquio con Mattarella, diventa virale sottolineando la faccia non proprio sveglia di Berlusconi. Ma non solo la celebre pagina di meme, tutti si sono ingegnati per rendere divertenti questi mesi. “Ha gli occhiali? È europeista? Vuole chiudere le frontiere?”, si chiede “Logaritmico 1.7” su Twitter riferendosi all’assenza di un nome certo come premier, ricordando il gioco da tavolo “Indovina chi”. Immancabili, poi, i fotomontaggi. Da Luigi di Maio ‘travestito’ da Angela Merkel, a Mattarella che chiama alle consultazioni perfino i Teletubbies, la rete le ha pensate davvero di ogni genere. E, per gli appassionati di cinema, sui social la crisi di governo viene raccontata anche attraverso i film. Da Luigi Di Maio, diventato improvvisamente Harry Potter che indossa il cappello parlante che deciderà il suo futuro. Fino al fotogramma di shining ripreso nella celebre scena delle due gemelle vestite di azzurro e alla locandina di Star Wars. Infine, se meme e fotomontaggi non bastano a far ridere, c’è anche chi si è inventato un esilarante remix delle consultazioni, montato sulle note di Cara Italia di Ghali e diventato virale in pochi giorni.

La Repubblica