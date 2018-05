Governo M5s-Lega, nuovo incontro tra Salvini e Di Maio

Ore decisive per la formazione dellʼesecutivo. E Forza Italia annuncia una “opposizione costruttiva”

“Sono per chiudere il prima possibile: più tardi mi vedo con Di Maio“. Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando il suo ufficio al gruppo del Senato. Sono ore decisive per la formazione del governo che però raccoglie una sonora bocciatura dall’autorevole Financial Times che considerano questa alleanza “destabilizzante per l’Europa“. E Forza Italia annuncia che la loro opposizione sarà “non benevola ma costruttiva”.

