Quanto guadagnerebbe una mamma se fosse stipendiata per tutto quello che fa?

Autista privato, chef a domicilio, personal shopper. Troppo? Una “figura professionale” così, in realtà, esiste davvero ed è l’essere mamma. Un “mestiere” che se fosse retribuito meriterebbe uno stipendio adeguato a impegno, responsabilità e flessibilità. Quanto? 3.045 euro netti al mese. Ecco perché.

Il calcolo è stato fatto da ProntoPro.it, marketplace per trovare professionisti ed artigiani, e per arrivare a questa cifra sono state prese in considerazione tutte le attività svolte dentro e fuori casa, con le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita i diversi mestieri al di fuori della famiglia, come lavoratore professionista.

D’altronde una mamma deve avere capacità manageriali spiccate, competenze mediche e la flessibilità di un libero professionista. Quali sono quindi le professioni e le paghe orarie tenute in considerazione? Si parte dal ruolo di autista privato, richiesto per accompagnare a tutte le ore i propri bambini a scuola, in piscina o dagli amici: la retribuzione oraria media per questa professione è pari a 13 euro l’ora. La mamma è anche uno chef a domicilio, professione sempre più in voga e che guadagna mediamente 30 euro l’ora. Lavanderia, stireria e pulizie sono le mansioni che in media portano via più tempo dato che per svolgere questi lavori si impiegano almeno 18 ore a settimana.

E quante volte la mamma diventa anche una personal shopper? La consulente per gli acquisti ha una paga oraria pari a 50 euro: questo significa che una madre, in un mese, ne guadagnerebbe almeno 150, considerando che la sua consulenza non verte solo su scarpe e vestiti, ma anche su libri, cancelleria, articoli sportivi e giocattoli. Ultimo ma forse il più importante, il ruolo di life coach: ogni genitore è un life coach reperibile e contattabile 24 ore al giorno, pronto ad insegnare a gestire la propria vita, il proprio tempo e i propri affetti. La mamma è la prima life coach che incontriamo nel nostro percorso di vita e se volesse lucrare solo su questo potrebbe guadagnare 8.810 euro al mese, cifra che non è stata inserita nel computo.

Paolo Decrestina, il Corriere della Sera