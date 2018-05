Quante armi nucleari ci sono nel mondo?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di uscire dal patto sul nucleare iraniano firmato nel 2015 dicendo di avere “la prova definitiva che la promessa (dell’Iran) di non sviluppare le armi atomiche era una bugia”.

Secondo l’ultimo rapporto della Federation of American Scientist i Paesi del mondo che possiedono armi atomiche sono soltanto nove per un totale di 14.200 testate nucleari.

Gli Stati dotati di armi nucleari sono, in ordine di armi possedute, Stati Uniti e Russia, Francia, Cina, Gran Bretagna, Pakistan, India, Israele e Corea del Nord. Usa e Russia da soli posseggono 13.000 ordigni, pari a circa il 93% del totale. Israele non ha mai ammesso ufficialmente il possesso di armi atomiche. La Corea del Nord è stato l’ultimo Paese a sviluppare armi atomiche e poco si sa sulla sua capacità di usarle.

Gli arsenali nucleari si sono ridotti a circa un quinto rispetto al livello massimo che avevano raggiunto a metà degli anni Ottanta (circa 70.000 ordigni). Il rapporto segnala che Stati Uniti e Russia e Gran Bretagna stanno ancora diminuendo il numero di ordigni. Cina, Pakistan, India e Corea del Nord lo stanno aumentando.

Il Bulletin of Nuclear Scientist indica che le armi ancora negli arsenali militari sarebbero meno, circa 9000, dislocate in 14 Paesi del mondo e anche in Italia, dove sono presenti testate statunitensi come pure in Belgio, Olanda, Germania e Turchia.

Nel 1968 venne adottato dalle Nazioni Unite il Trattato di non proliferazione nucleare, entrato in vigore nel 1970, sottoscritto quell’anno da Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna e da altri 40 Stati. Oggi è stato sottoscritto da 190 Paesi. Per molti anni il Trattato non è riuscito a evitare l’aumento del numero di armi nucleari e del numero di Paesi che le possiedono.

Nel 2017 120 Paesi hanno votato alle Nazioni Unite il Trattato per la proibizione delle armi nucleari che prevede l’impegno a non sviluppare, testare, produrre, acquistare, possedere o accumulare armi nucleari. Il trattato entrerà in vigore quando sarà firmato e ratificato da 50 Stati. Fino ad oggi è stato firmato da 58 Stati e ratificato da 9 . Nessuno dei 9 Paesi in possesso di ordigni nucleari lo ha ancora firmato o ratificato e neppure l’Italia lo ha fatto.

Paolo Magliocco, La Stampa