La battaglia “tossica” di Oxford Street

Tutto sembrava pronto per la pedonalizzazione di Oxford Street. Con diversi periodi di ritardo, Londra stava per chiudere al traffico la via commerciale più congestionata di Europa e una delle più contaminate del mondo (con valori fino a undici volte più alti dei limiti consentiti dall’UE). Purtroppo però il Distretto di Westminster ha mandato all’aria tutti i piani. La causa è collegata ai residenti delle zone limitrofe, i quali temono che la congestione si trasferisca nelle vie vicine.

In questo modo le 29 linee di autobus a due piani e le decine di “black cabs” potranno continuare a circolare (salvo nuovo avviso) per la via. Così le migliaia di turisti che quotidianamente la percorrono potranno portarsi a casa lo smog come inevitabile souvenir.

“Due ore in Oxford Street è la miglior garanzia per soffrire di problemi respiratori, bronchite o enfisemi” aveva avvertito quattro anni fa il Servizio Nazionale della Salute. Si stima che la contaminazione contribuisca tutti gli anni alla morte prematura di 9.500 londinesi. La cattiva qualità dell’aria è diventato un vero e proprio problema di salute pubblica, nonostante ciò ci sono sempre scuse per ritardate manovre di rilievo e radicali.

A New York si scatenò “il fini mondo” quando l’allora sindaco Bloomberg pensò di chiudere al traffico Times Square. Oggi come oggi, il 93% dei newyorkesi preferisce la piazza pedonale alla baraonda e all’inquinamento prodotto dai motori di dieci anni fa.

A Londra, tutti gli intenti di creare ampie zone pedonali hanno fallito contro la “cultura dei trasporti”. Il sindaco Sadiq Khan, che soffre di asma per tutto il fumo respirato da piccolo nel sud del Tamigi, aspirava a trasformare Oxford Street nel simbolo di una città più respirabile. Però le resistenze a un radicale cambio di rotta sono ancora troppo tenaci…

Insomma se doveste venire ogni tanto a far shopping a Londra, seguite l’esempio dei turisti asiatici e indossate una mascherina.

Carlos Fresneda, El Mundo