Imprese: Pro-Gest supera i 500 mln di ricavi; utile a 53,7 mln

Pro-Gest nel 2017 ha superato il mezzo miliardo di ricavi, arrivando a un fatturato di 502 milioni, in crescita del 12,5 %; per il gruppo trevigiano l’anno scorso si è chiuso con un Ebitda pari a 114,5 milioni di Euro con un margine di 22,81% sui ricavi e un utile netto pari a 53,7 milioni di euro. “I positivi risultati consolidati dell’esercizio 2017 confermano il trend degli anni precedenti. La crescita registrata dei ricavi a doppia cifra è il frutto dei significativi investimenti realizzati che hanno consentito al Gruppo Pro-Gest di confermarsi tra i principali player del mercato. L’ ecosostenibilità dei nostri imballaggi, ottenuti da materie prime riciclate, insieme alla rilevante e costante qualità degli stessi, si inserisce in un trend di crescita della domanda su scala mondiale e determina una crescente richiesta da parte dei nostri clienti sempre più attenti ai valori qualitativi ed ambientali”, ha commentato l’ad Bruno Zago.