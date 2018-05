British Telecom taglia 13 mila persone. Risparmi per 1,7 miliardi

Il colosso inglese delle telecomunicazioni lascerà la sua sede principale al centro di Londra. Assumerà 6 mila addetti, in particolare tecnici e specializzati nel servizio clienti

Un taglio di 13 mila dipendenti in tre anni, il più grande dal 2008 ad oggi. E’ il pilastro principale del piano di riorganizzazione del personale che British Telecom annuncia oggi. I tagli riguardano figure amministrative e manager di fascia media. Nello stesso tempo il gruppo assumerà 6 mila nuove persone, soprattutto ingegneri e addetti al servizio clienti. La nuova forza lavoro dovrà spingere i settori d’avanguardia, come la fibra ottica e le connessioni mobili con tecnologia 5G. British Telecom impiega 106 mila 400 persone nel mondo (di cui oltre 82 mila nel solo Regno Unito). Il gruppo non specifica in quali Paesi questi tagli al personale saranno effettuati tra i 63 dove ha dipendenti, anche se una buona parte sarà in Inghilterra. Vecchi e nuovi dipendenti saranno dirottati in una nuova sede, visto che Bt studia l’addio alla sua sede nel centro di Londra, al numero 81 di Newgate St. La riorganizzazione del personale porterà a una riduzione di costi, nel giro di tre anni, di 1,5 miliardi di sterline (1,7 miliardi di euro). Il piano annunciato, spiega una nota, mira a “semplificare il modello di business” del gruppo di telecomunicazioni britannico. La sua attuazione costerà 800 milioni di sterline. Il gruppo ha accusato un calo del 3% nel fatturato del quarto trimestre dello scorso anno (a 5,967 miliardi di sterline), al di sotto delle aspettative degli analisti, mentre gli utili delle attività principali (core) sono arrivati a 2.083 miliardi di sterline, in crescita dell’1 per cento.

www.repubblica.it