Auditel: Andrea Imperiali guiderà la società per il triennio 2018-2020

L’Assemblea dei soci di Auditel, riunita oggi in sede ordinaria, ha confermato, per il triennio 2018-2020, il Presidente Andrea Imperiali di Francavilla alla guida della Società. Il suo mandato, come da statuto, avrà la durata di tre anni e scadrà quindi con l’approvazione del bilancio 2020. La conferma di Imperiali, che era subentrato alla guida della Società nel 2016, è stata decisa all’unanimità dai soci. “Sono felice di poter dare seguito al Piano Strategico che permetterà alla Società di potenziare i suoi asset e di affrontare al meglio le nuove sfide determinate dal grande cambiamento tecnologico in atto” ha dichiarato il Presidente ringraziando i soci per la fiducia.

Nato a Roma nel 1964, Imperiali vanta una lunga esperienza professionale nell’industria della comunicazione, sia in campo italiano che internazionale. È Vice Presidente UPA dal 2004 e siede nel consiglio Auditel dal 2009. L’Assemblea ha anche provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha sostanzialmente confermato la composizione del precedente organo amministrativo.